«مصر تستطيع» يقدم تقريرا عن حدائق ذوي الهمم لتنمية مهاراتهم واستيعاب طاقاتهم

نشر برنامج «مصر تستطيع» تقريرا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمَّن التقرير إمكانية إنشاء حدائق مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

فايق: ناس كتير متعاطفة مع الفكرة

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، والمذاع على فضائية «DMC»، إن عددا كبيرا من الأهالي يتساءلون لماذا لم يتم تخصيص جزء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مستطردا: «ممكن يكون فيه ناس كتير متعاطفه مع الفكرة، وأنه من حق الطفل أيا ما كانت ظروفه أنه يلعب وينطلق في مكان وبيئة آمنة ودي أبسط حقوقه».

فيما أوضح خالد مصطفى، رئيس نادي روتاري الإسكندرية السابق، أنه تم توقيع بروتوكول منذ أشهر ينص على إنشاء حدائق لذوي الهمم، مناشدا رؤساء النوادي على مستوى الجمهورية توفير وإتاحة الفرصة لأبنائنا من ذوي الهمم.

فيما أضافت ميرفت عكاشة، رئيس نادي روتاري الإسكندرية، أن اتجاه الدولة كله كان يصب في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى قام نادي روتاري بإنشاء نادٍ لذوي الاحتياجات الخاصة.