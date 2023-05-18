تعليم الإسكندرية: مبادرة «ابدأ»، ترفع كفاءة الطلاب المهارية وتكسبهم خبرات

استقبل الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم وفدًا من مسئولي مبادرة «ابدأ»، شركاء التنمية لعدة جهات صناعية بمدرسة الرأس السوداء الصناعية بإدارة منتزه أول التعليمية اليوم الخميس، وضم وفد الحضور المهندس نادر أحمد منسق مبادرة الرئاسة ابدأ، والمهندس أحمد همام ممثل شركة تأهيل، والمهندس أحمد علي مدير الجودة بأكاديمية ناس، والمهندس محمد محرم ممثل أكاديمية ناس، ومحمد فريد بأكاديمية ناس ومحمد جمال مسئول تنسيق المبادرات والمشروعات التشاركية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني ومصطفى حمادة مدير عام إدارة منتزه أول، وأحمد فتحي مدير إدارة التعليم الصناعي وصفاء الحداد مدير التعليم الفني بمنتزه أول.

تشجيع وتنفيذ المشروعات

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، ببيان إنَّ هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها القيادة السياسية تهدف إلى تطوير الصناعة المصرية من خلال شراكات ورفع مهارات طلاب التعليم الفني وتسعي المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تسهم المبادرة الوطنية للصناعة فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

التعليم الفني والمزدوج

وأكد وكيل وزارة التعليم بمحافظة الإسكندرية أن المستفيد الأكبر من مبادرة ابدأ هم طلاب مدارس التعليم الفني والتعليم المزدوج لأن تلك المبادرة ستعمل على رفع كفاءة الطلاب المهارية وتكسبهم خبرات عملية وخاصة أنها تضم شراكات مع كبريات الشركات فى مجال الصناعة مما يسهم فى التدريب العملي للطلبة مع توافر فرص عمل مناسبة لهم مما يضخ فى المصلحة العامة للوطن في زيادة عدد المشروعات الصناعية مما يسهم فى رفع الاقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج.