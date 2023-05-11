«تعليم الإسكندرية» تعيد توزيع درجات «هندسة» أولى إعدادي بالمنتزه لتدارك خطأ بالامتحان

أصدر الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرار بتدارك الخطأ الموجود بامتحان مادة الهندسة للصف الأول الأعدادي الذي وقع في امتحان أمس، بإدارة المنتزه أول التعليمية.

توزيع درجة سؤال امتحان الهندسة

وأضاف أبو زيد لـ«الوطن» اليوم، أنه جرى توزيع الدرجة المخصصة له على باقي الأسئلة بما يحقق صالح أبنائنا الطلاب.

مشكلة امتحان الهندسة في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما جاء امتحان الهندسة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري في إدارة المنتزه أول النموذج الثاني، من الفصل الدراسي الأول على عكس النموذج الأول الذي كان مطابقا لمنهج الفصل الدراسي الثاني مما أصاب الطلاب بالضيق داخل اللجان.

تفاصيل إلغاء سؤال الهندسة للصف الأول الإعدادي

وتبعه مطالبة أولياء الأمور بإلغاء درجات السؤال الخامس الفقرة (ب) والسؤال الرابع الفقرة (أ) والسؤال الأول الفقرة (د) وتوزيع درجاتها علي باقي الإمتحانات، وعليه أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قرارا لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بتنفيذ مطالبهم بما يحقق النجاح للطلاب والحصول على حقوقهم، حيث يتم توزيع درجات الأسئلة المختلفة على باقي الامتحان.