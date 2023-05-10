«تعليم الإسكندرية»: مجموعات الدعم المدرسي حققت نجاحا كبيرا في المحافظة

قال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، إن تجربة مجموعات الدعم المدرسي التي جرى تعميمها بالمحافظة بديلاً عن الدروس الخصوصية والسناتر الخاصة، كللت بالنجاح على الرغم من بدايتها المتأخرة خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه مع التزام جميع الأطراف لاقت المجموعات نجاحا كبيرا، لأنها كانت البديل الأفضل سواء للطلبة وأولياء الأمور وكذلك المدرسين وأصحاب السناتر الذين شاركوا بعد فتح الباب لهم في المنظومة كي ننجح جميعا، ونتكاتف من أجل الحفاظ على مستقبل أولادنا لأنهم قادة المستقبل، كما نحرص على استمرار مجموعات الدعم المدرسى وستكون هي الأساس لدعم أبناءنا الطلبة في العملية التعليمية.

مجموعات مدارس وسط وشرق منتظمين

وأضافت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، أن مجموعات الدعم بالإدارة منتظمة داخل مدارس الإدارة، وجرى إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، ويجرى المراجعة لجميع المراحل منها امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس والسادس، والنقل الإعدادية والثانوي.

وذكرت علا سليمان مدير عام إدارة وسط التعليمية أن المعلمين استطاعوا إثبات قدرتهم على توصيل المعلومة للطلبة، وظهر ذلك خلال الامتحانات ولم نرصد حالات غش ولا شكاوى من صعوبة الامتحانات كما كان يحدث من قبل.

مجموعات مكتملة العدد

قال بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، إن مجموعات الدعم المدرسي في جميع مدارس الإدارة بمختلف مراحلها مكتملة العدد، والتزم الجميع سواء المدارس الرسمية أو الحكومية وكذلك المدارس الخاصة، ولن نسمح بمخالفة القرار ربما هناك البعض يعملون في الخفاء، ولكن سيكون عقابهم كبير إن لم يلتزموا بقرار الوزارة.

وأوضح عادل حسين مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، أن القرار صدر وجرى تنفيذه، ولاقى قبول من الجميع والوزارة تعمل دائم لما يحقق مصلحة الطالب ومستقبلة.