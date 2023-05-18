أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن الرقم الجلوس واللجنة الامتحانية، المقرر أن يؤدي الطالب فيها الامتحان بداية من يوم 12 يونيو المقبل وفقاً لجداول الثانوية العامة المعلنة والمعتمدة .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتيح لطلاب الثانوية العامة الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» لمعرفة رقم جلوسه وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه لم يكن لطالب الثانوية العامة بريد الإلكتروني يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «حساب الطالب المدرسي».

استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم خلال افتتاحه عددا من المدارس استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 :

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

- إجراءات مشددة لمنع الغش تتضمن منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، وسيتم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

- توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

- مراعاة المستويات المعرفية للطلاب عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية.

- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

- تصحيح الامتحانات إلكترونيًا في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric.