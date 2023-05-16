جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأسئلة والضوابط والمواعيد

بدأ العد التنازلي لامتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن يبدأ يوم 12 يونيو 2023 وفقاً لـ جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمقرر أن يبدأ بالمواد الغير مضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء».

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك بعد تعديل المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023:-

-مراعاة المستويات المعرفية للطلاب عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية.

- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

- تصحيح الامتحانات إلكترونيًا في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric.

- إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية يهدف ليمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة.

- إجراءات مشددة لمكافحة الغش في الامتحانات وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- السماح للطالب بالاطلاع على صورة كراسة الأسئلة وصورة «البابل شيت» الخاص به عند التظلم.

-أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في «البابل شيت» وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي

تستعرض «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية والمقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو وتستمر حتى يوم 13 من نفس الشهر:-

يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية يوم 12 يونيو ويحصل الطلاب علي إجازة في منتصف الامتحانات لمدة 5 أيام فبل امتحان التاريخ ثم يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى كالتالي:-

- 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المكفوفين

وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين تبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو وتستمر حتي يوم 13 يوليو ويحصل الطلاب من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: التربية الوطنية.

- يوم السبت 16 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة العربية «الورقة الأولى».

- يوم الأحد 18 يونيو 2023:امتحان مادة اللغة العربية «الورقة الثانية».

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى».

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية».

- يوم السبت 24 يونيو 2023:امتحان الجغرافيا «ورقة أولى».

- يوم الأحد 25 يونيو2023: امتحان الجغرافيا «ورقة ثانية».

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى وورقة ثانية».

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: علم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، التاريخ ورقة أولى.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: التاريخ ورقة ثانية.

- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: الاقتصاد.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، الإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 مدارس المتفوقين

وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين في العلم والتكنولوجيا تبدأ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 15 يوليو 2023 وفقا للجدول التالي.

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية» ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية».

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية».

- يوم الأحد 25 يونيو 2023: مقاييس المفاهيم.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الفيزياء» العلوم والرياضيات.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا» العلوم، ومفاهيم المقاييس الرياضيات التطبيقية للشعبة رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم «الأحياء»، ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الأحياء والجيولوجيا» واختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الرياضيات».

- يوم السبت 15 يوليو 2023: اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات «الكيمياء والفيزياء».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.