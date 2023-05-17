توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع المقبل

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من توزيع الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، كما انتهت الكنترولات من أعمالها تمهيدا لتوزيع أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 على الطلاب بالمدارس.

تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023.. الأسبوع المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، توزيع أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 على الطلاب بالمدارس بدايًة من الأسبوع المقبل، استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل وفقاً للجداول المعتمدة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

- تعديل المواصفات الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، وتعديل عدد ونوع الأسئلة.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام الأوبن بوك وتسليم الطلاب كتيبات مفاهيم وتسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تندرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

- وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

- إجراءات مشددة لمكافحة الغش الإلكتروني بالامتحانات واستخدام تقنية الفار وتركيب كاميرات باللجان الامتحانية وعدم دخول الطلاب باللجان.