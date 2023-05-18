اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «جدة».. قمة لمّ الشمل العربي

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

القادة العرب يعقدون الدورة الـ32 في السعودية اليوم وسط أوضاع عربية صعبة

«جدة».. قمة لمّ الشمل العربي

الرئيس السيسي يرأس وفد مصر في القمة.. وأزمات فلسطين والسودان والسد الإثيوبي تتصدّر أجندة المناقشات

سياسيون عرب: جهود مصر تجاه سوريا

جسّدت مثالاً حياً للتضامن.. و«بوسالمي»: دعمت التسوية السياسية منذ البداية

الجامعة العربية: القمة تمثل روحاً إيجابية في التعامل مع الأطراف الأخرى

«الإسلامبولي»: الدول العربية ستلجأ إلي وحدة الاقتصاد لمواجهة الأزمات والتطورات الجيوساسية حول العالم

«الأسد» يشارك بعد غياب سوريا 12 عاماً عن «الجامعة».. والسودان يرسل مبعوثاً رئاسياً عن «البرهان»

خبراء: «القمة» تستهدف تعزيز التشاور واستعادة تماسك النظام الإقليمي وحماية أمن واستقرار الدول العربية

سفير فلسطين: «السيسي» أول المدافعين عن قضيتنا في المحافل الدولية

الجلسات تبحث المحور المجتمعي.. وتوصيات لدعم الأسرة والثقافة

الهوية والمرأة والطفل «أمل المستقبل»

«مدبولي»: توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

«لجنة الثقافة» تناقش تعميق الهوية ودعم الثقافة والإبداع

ومقرِّر اللجنة: «العولمة» عامل في تفكيك هوية المجتمعات

نواب «التنسيقية» يطالبون بإطلاق استراتيجية وطنية للهوية واستحداث مادة لها في المناهج التعليمية لمواجهة تغريب الشباب

وزير الإسكان: «السيسي» مهتم بالسد التنزاني لتحقيق التنمية

وزيرة الثقافة: بدأنا خطة متكاملة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان تشمل افتتاح مشاريع عديدة في المحافظات 30 يونيو وتوفير الكتب بأسعار مخفضة

«لجنة الأسرة» تناقش التماسك المجتمعي.. ومطالب بوضع مصلحة الطفل أولاً في «الوصاية علي المال»

نواب وأحزاب يطالبون بـ«صندوق استثمار» لتنمية أموال القاصرين وتعديل «الوصاية».. ومنى زكي: المرأة لا تستحق القانون الحالي

الصفحة الثانية

القادة العرب يعقدون الدورة الـ32 في السعودية اليوم وسط أوضاع عربية صعبة

«جدة».. قمة لمّ الشمل العربي

«السيسي» يشارك في القمة.. وتوترات المنطقة تتصدّر أجندة المناقشات

أمين مساعد «الجامعة العربية»: ستصدر عنها مجموعة قرارات وتوصيات حول عدد من القضايا السياسية وعلى رأسها فلسطين والسودان والسد الإثيوبي

«قمة التجديد والتغيير» تمثل روحاً إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى.. وملف إعادة إعمار سوريا واللاجئين به تعقيدات نتيجة العقوبات الدولية

خبراء عرب: «القمة» تستهدف استعادة تماسك النظام الإقليمي وحماية أمن واستقرار الدول العربية

أردني: ستشكل تغييراً في إعادة مفهوم جديد للقضايا المصيرية وخاصة أزمات السودان واليمن وسوريا

إماراتي: الاقتصاد أهم ملفاتها لارتباطه الوثيق بالسياسة والأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية

الصفحة الثالثة

سياسيون عرب: مصر قربت وجهات النظر بين «دمشق» والدول العربية.. ودعم «القاهرة» لسوريا جسّد مثالاً حياً للتضامن العربي

برلماني سوري: دور «القاهرة» في عودة سوريا لأشقائها لا يمكن إنكاره.. ونشكر القيادة السياسية على ما قدمته لإعادتها إلى «الجامعة العربية» مرة أخرى

محلل سياسي تونسي: مصر منذ بداية الأزمة دعمت التسوية السياسية الشاملة ووضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية ومساندة شعبها

هاجر الإسلامبولي: أزمة السودان ومستجدات «ليبيا وفلسطين» على رأس القضايا

دياب اللوح: ممارسات الاحتلال تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أولوية «قمة جدة» إعادة دمج سوريا في الجسد العربي

السفير الفلسطيني: الرئيس السيسي في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية

عودة «دمشق» تتطلب ضخ استثمارات لدعم الشعب السوري وتنحية الخلافات السياسية

ما يحدث في الأراضي المحتلة جريمة مكتملة الأركان ويجب حشد كل الجهود الممكنة لتشكيل جبهة عربية للضغط على تل أبيب

الصفحة الرابعة

وزيرة البيئة: زيادة استثمارات الصناعة الخضراء والتوافق البيئي بـ150 مليون يورو بالتعاون مع «EIB»

«فؤاد»: تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى 268 مليون يورو

التقارير الدولية رصدت ما يقرب من 28 مليار دولار كفرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتي 2050

تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلَّفات البلدية الصلبة يحظى باهتمام القيادة السياسية وتم إصدار أول قانون لإدارة المخلَّفات الصلبة في مصر لتحديد الأدوار والمسؤوليات

مباحثات «مصرية - تشيكية» لتوطين صناعة طلمبات الرفع ومستلزمات نظم الري الحديث

«سويلم»: نسعى لتعزيز التعاون ونقل الخبرات لتصنيع قطع الغيار وإنشاء مركز صيانة محلي.. وتوريد 200 طلمبة تستخدم في 50 محطة رفع على مستوى الجمهورية

«عوض الله»: نستعد لمناقشة قانون الصناعة الموحّد ليحاكي قوانين الدول الكبري

وكيل «صناعة النواب»: تطوير الموانئ يحول مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.. ولا استثمار دون بنية تحتية صلبة

الصفحة الخامسة

ملف خاص.. الجلسات تبحث قضايا المحور المجتمعي لأكثر من 10 ساعات.. وتوصيات موسعة لدعم الأسرة والثقافة

الهوية والمرأة والأطفال «أمل المستقبل»

الصفحة السادسة

تعميق الهوية ودعم الثقافة والإبداع

كل الأصوات مسموعة

مقرر لجنة الثقافة: العولمة عامل لتفكيك هوية المجتمعات.. والإنترنت فتح الأفق لتعدي الحدود

المقرر المساعد: نجاح الحوار مسؤولية كل المشاركين فيه ونريد الوصول إلى توصيات داعمة للدولة والصالح العام

«رشوان»: مد فترة تلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات حتي الأربعاء

جانب من فعاليات جلسة «الهوية الوطنية» ضمن جلسات لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي.. وتوصيات «التنسيقية»: أبرزها تأسيس إطار تنظيمي جامع للوزارة المعنية

«كريم»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوضع محددات ومنطلقات وتعريف واضح وآليات عمل للأجهزة والهيئات المعنية.. و«أبوزيد»: تأسيس مجموعة «الفكر والثقافة والتربية» على غرار «المجموعة الاقتصادية».. و«عبدالغفار»: استحداث مادة «الهوية» وتضمينها في جميع المناهج التعليمية

وزيرة الثقافة: تنفيذ خطة متكاملة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان

«الكيلاني»: 30 يونيو المقبل يشهد افتتاح العديد من المشاريع الثقافية في عدة محافظات.. وتوفير الكتب بأسعار مخفضة للجمهور يتصدر أولوياتنا

الصفحة السابعة

مصلحة الطفل أولاً في «الوصاية علي المال»

«الأسرة والتماسك المجتمعي»: نستهدف حماية الأسرة وضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 لحفظ أموال القُصَّر

«العجوز»: علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة.. و«سماح»: أطالب بعودة البرلمان الصغير ومنصة لدعم الأطفال.. ونواب وأحزاب: إنشاء «صندوق استثمار» لتنمية أموالهم وتعديل قانون الوصاية

نائبة بـ«التنسيقية»: قدمنا مشروع قانون للحفاظ على أموال الصغار وتغليظ عقوبة التبديد.. و«الدستور» يطالب بتطوير المجلس الحسبي.. و«الحرية المصري» يدعو لنقل الوصاية إلى الأم بعد الأب

«النور»: هناك تداخل بين الولاية علي المال وعلي النفس وفكرة الحضانة.. ويجب إنشاء هيئة عامة تتبع «الوزراء» لاستثمار أموال القُصَّر

مطالب السيدات في سوق العمل: مساواة الأجور والترقيات.. ودعم حقوق رعاية الأسرة

«سارة»: «محتاجين نرجع لمكانتنا في الشغل بعد الإجازة».. و«الكردي»: «يجب أن يكفل القانون حقوقها بتشريع مواد تجعلها قادرة على مواكبة العمل»