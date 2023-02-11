عماد الدين حسين لقناة الحياة: الموقف العربي تجاه زلزال تركيا وسوريا شديد الاحترام

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ مساعدات مصر لتركيا وسوريا كانت سريعة المفعول، مشددًا على أنّ هذا الموقف ليس غريبا؛ إذ اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيريه التركي والسوري، كما تواصل وزير الخارجية مع نظيريه البلدين، مشددًا على أنّ الموقف العربي في هذه الأزمة شديد الاحترام ويتسق مع الروح العربية الأصيلة.

تقديم الدعم والتضامن

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم والتضامن، إذ نقلت الطائرات العسكرية المعونات للبلدين، بالإضافة إلى 100 طن مساعدات أرسلها الهلال الأحمر المصري».

الدول الغربية حاولت تسييس المساعدات

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدول الغربية حاولت تسييس المساعدات، ولكن من حسن الحظ بعد الضغوط الدولية والانتقادات الشديدة، الولايات المتحدة اضطرت أن تعلن أنها جمدت قانون قيصر واستثنت المساعدات منه لمدة 6 أشهر، بعدما أثار هذا القانون الخوف لدى الدول من مساعدة سوريا خوفا من العقوبات الأمريكية، وبالتالي فإن تجميد القرار يؤدي إلى فتح البابا أمام المزيد من المساعدات الإغاثية للشعب السوري في هذه المحنة.