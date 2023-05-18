«المحميات الطبيعية»: التوقف 6 أشهر عقوبة المخالفين لقرار منع الصيد بالبحر الأحمر

بدأت الأجهزة التنفيذية بتطبيق قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمنع الصيد بالبحر الأحمر الذي يستمر لمدة شهرين ونصف حتى آخر شهر أغسطس المقبل، وتصل عقوبة المخالف للتوقف لمدة 6 أشهر مع مصادرة أدوات الصيد والتحويل للنيابة.

قرار منع الصيد بالبحر الأحمر

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرار منع الصيد رقم 339‪ لسنة 202‪3 ينص على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارا من منتصف شهر مايو الجاري إلى 1 أغسطس المقبل، كما يحظر القرار سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفى بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع ويحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية.

عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر

وأشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر ينص على وقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين، في حالة العودة توقف لمدة 6 أشهر، مع مصادرة أدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة.