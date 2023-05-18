فرحة طلاب الإعدادية بنهاية امتحانات آخر العام تملأ شوارع البحر الأحمر

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، آخر امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر ‪ في مادة العلوم، وخرج الطلاب من اللجان سعداء بمستوى امتحان مادة العلوم الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وحرص عدد من الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية في محيط المدارس قبل وداع مرحلة التعليم الأساسي.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

وقال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إن 8 آلاف و521 طالبا، انتهو من تأدية إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر ‪ في عدد 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر إلى أن امتحان مادة العلوم جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بأداء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بخصوص سير الامتحانات.