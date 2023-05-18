بعد منع الصيد في البحر الأحمر.. صرف 4 آلاف جنيه شهريا لكل صياد

بدأت أجهزة البحر الأحمر تطبيق قرار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والذي ينص على منع الصيد في البحر الأحمر لمدة شهرين ونصف حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في مياه البحر الأحمر وتعويض الصيادين ماديا، حيث إن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها، كما تقرر تعويض الصيادين ماديا.

منع الصيد في البحر الأحمر

وكشف حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن قرار محافظ البحر الأحمر منع الصيد في البحر الأحمر قرار صائب يهدف إلى الحفاظ على المخزون السلعي والثروة السمكية الأحمر، ووقف نزيف المخزون نتيجة الصيد الجائر.

وأكد أن قيمة السمكة وهي حية في مياه البحر أغلى بكثير من قيمتها بعد صيدها لأنها أحد أهم مكونات المنتج السياحي، وتعد عامل جذب سياحي كبير للسياح من هواة الغطس والسنوركل.

منع الصيد في البحر الأحمر وتعويض الصيادين ماديا

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار منع الصيد بالبحر الأحمر ينتهي في آخر شهر أغسطس المقبل وأن مدة منع الصيد تقترب من الشهرين يتم خلالها تعويض الصيادين بالتنسيق مع جمعية صيادي البحر الأحمر بمبلغ نحو 4 آلاف جنيه شهريا لكل صياد لمواجهة المعيشة.

قرار منع الصيد بالبحر الأحمر

واشار محافظ البحر الأحمر إلى أن قرار منع الصيد في البحر الأحمر رقم 339 لسنة 2023، يشمل الصيد الترفيهي بكافة أنواعه، من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بالأجر و حظر سروح مراكب النزهة ليلا وعدم المبيت طوال فترة المنع، وحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية طوال فترات المنع.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أن اللجان المشكلة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، وشرطة البيئة بدأت عملها في المرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك، وذلك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنع الصيد.

حظر الصيد بالبحر الأحمر

كان أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرار رقم "339" لسنة 2023، ينص على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهه أو الركوبة بأجر اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل كما يحظر سروح مراكب النزهه ليلا ويكتفى بالعمل النهارى وعدم البيات طوال فترة المنع ويحظر تداول اسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية.