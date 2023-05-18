سناء السعيد بالحوار الوطني: الاعتراض على «الوصاية» لحرية الجد في صرف أموال القصر

قالت البرلمانية سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المشاركة السياسية بالحوار الوطني، إن الولاية على الأولاد تكون بشكل طبيعي للأب، ولكن في حالة وفاته ستنقل للجد، لكن في بعض الحالات يمكن للأب ترك وصية لنقل الولاية للأم أو العم.

"السعيد": ليس من المعتاد أن يكتب رجل وصيته قبل موته

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه ليس من المعتاد أن يكتب رجل وصيته قبل موته لنقل ولاية أولاده القصر إلى الأم أو العم، وبالتالي تتقدم الأم بطلب وصاية، وقد يتقدم العم بطلب هو الآخر، وبناء على رؤية القاضي يحكم بالولاية للأم أو العم.

اعتراض على حرية الجد

وتابعت أنه في حالة انتقال الولاية للأم تحتاج إلى استئذان المجلس الحسبي الوصي على أموال الأولاد قبل صرف أي مبلغ صغير أو كبير، بينما عند انتقال الولاية للجد لا يحتاج للرجوع للمجلس الحسبي للتصرف في أموال القصر، ويحق له الصرف منها كأنها أمواله.