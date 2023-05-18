«البرعي» عضو أمناء الحوار الوطني: يجب ضبط إجراءات تنفيذ قانون الوصاية

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قانون الوصاية ليس به مشكلات كبرى، لكن المشكلة في تكمن في الإجراءات.

نجاد البرعي: يجب ضبط إجراءات الوصاية

وطالب البرعي خلال كلمته في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما، بضبط هذه المسألة.

الوصاية على أموال الأطفال

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الولي مثله مثل الواصي، مؤكدا أن المجلس الحسبي يحاسب الاثنين معا لأنه جهة محايدة، قائلا: «الأصل هو الطفل الصغير، وأمواله لابد أن تكون تحت وصاية جهة محايدة».

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».