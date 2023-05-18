الأمانة الفنية للحوار الوطني: توصيات «الوصاية على المال» بتوافق المشاركين

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جدول أعمال الحوار الوطني الأسبوع المقبل يضم جلستين للأحزاب السياسية وجلستين لقانون المجالس الشعبية المحلية في المحور السياسي، وجلستين للصناعة وجلستين للاستثمار الخاص في المحور الاقتصادي، وجلستين في التعليم قبل الجامعي وجلستين في القضية السكانية.

فوزي: هذا الجدول يعني أن كل لجان الحوار الوطني شاركت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن هذا الجدول يعني أن كل لجان الحوار الوطني شاركت في المناقشات، وكل القضايا مهمة، وكل قضية يجب أن تأخذ حقها في النقاش.

حالة الحوار الوطني.. صحية

ولفت إلى أن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد، وأنه سعيد أكثر بحالة الحوار الحضاري بين المشاركين، والاستماع للرأي والرأي الآخر، رغم عدم وجود آراء متشابهة يستمع الجميع بسعة صدر ويتقبل آراء الآخر، وهذا هو مصدر الفخر الحقيقي في الحوار الوطني.

وأوضح أن تنفيذ التوصيات راجع لرئيس الجمهورية، لأن مجلس الأمناء يرفع له التوصيات مباشرة، واليوم في جلستي الوصاية على المال استطعنا التوافق على توصيات، وصاغت رئيسة اللجنة التوصيات وقرأتها وسط صمت في القاعة، وهذا يعني أن التوصيات خرجت بتوافق الجميع.