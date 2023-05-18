لجنة الأسرة في الحوار الوطني: اتفقنا على بعض الإجراءات في «الولاية والوصاية»

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن مسألة الولاية والوصاية كانت مدرجة ضمن ملفات الحوار الوطني قبل عرض مسلسل «تحت الوصاية».

البغدادي: الأسرة هي أساس المجتمع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن الأسرة هي أساس المجتمع، وكل المناقشات في كل لجان الحوار الوطني تنعكس على الأسرة، فهي التي تعاني من المشكلات الاقتصادية، وهي التي تقوم بالمشاركة السياسية.

إجراءات عاجلة في الوصاية

ولفتت إلى أن جميع المشاركين في مناقشة هذا الملف اليوم في الحوار الوطني، كانوا على قدر كبير من الكفاءة والالتزام، واتفقوا على عدد من الإجراءات العاجلة مثل رقمنة المجلس الحسبي وزيادة عدد القضاة، وتحسين حالة المحاكم، والاتفاق على أن انتقال الوصاية للأم لا يخالف الشريعة، وهذا تم إقراره بوجود عدد من رجال الدين في الجلسة.