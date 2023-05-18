«حماة الوطن»: بداية مبشرة لجلسات الحوار الوطني وجدية في تنفيذ المقترحات

تابع حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الجلسات الأولى للحوار الوطني، التي تشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من كل طوائف الشعب المصري، وقال الحزب في بيان، إن بداية جلسات الحوار مبشرة، لاسيما وأنها لم تضع أي خطوط حمراء حول أي ملفات من شأنها النهوض بكل الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين.

وأضاف: «منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، جرى فتح جميع الملفات بشفافية ووضوح، وعرض الجميع وجهات النظر في كل القضايا المطروحة، التي بلا شك ستجد حلولا موضوعية على أرض الواقع».

جدية في تنفيذ المقترحات المقدمة

واختتم بيان حزب «حماة الوطن»: «التنوع الكبير من المشاركين في جلسات الحوار، خاصة من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وكذلك السلطة التنفيذية، يؤكد الجدية في تنفيذ المقترحات المقدمة، وترجمة حقيقية لاستكمال خطوات الوصول إلى الجمهورية الجديدة».