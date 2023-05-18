وجدي زين الدين: مساحة الحرية في طرح الرؤى بالحوار الوطني غير مسبوقة

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن جلستي الحوار الوطني اليوم، استغرقتا 6 ساعات ونصف تقريبا، وهناك رؤية جيدة وشغف بين الحضور ومساحة من الحرية لم يعهده من ذي قبل، فالجميع يتحدث بحرية ورؤية شاملة على المسألة.

قانون الأحوال الشخصية من الأمور الشائكة

وأضاف «زين الدين»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوصاية على المال وقانون الأحوال الشخصية بشكل عام من الأمور الشائكة للغاية، لافتا أنه كان يتخيل حدوث مشاجرات عند طرح مثل هذه القضايا بالحوار الوطني ولكن اتضح العكس.

100 متحدث في الجلسات

وأوضح أن الصورة مختلفة تماما، وهناك إدارة حاكمة تدير الحوار، وكل طرف من حقه أن يعبر عن رؤيته، خاصة أن عدد المتحدثين تجاوز 100 متحدث، وكلها رؤى جميعها مدعومة ومدروسة وتطرح أفكار قابلة للتنفيذ.