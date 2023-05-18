تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2023 بالمدارس.. الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، التي من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه جرت إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22 مايو الجاري.