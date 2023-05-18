موعد استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالدقهلية

كشف مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، عن موعد استلام أرقام الجلوس للثانوية العامة 2023 قائلا: «كل طالب يتوجه إلى المدرسة المقيد بها حتى يستلم رقم الجلوس الخاص به بداية من يوم الأحد، بسبب إعادة امتحان الشهادة الإعدادية مادة الدراسات الاجتماعية بسبب تسريب الامتحان».

رابط الاستعلام عن مكان اللجنة وأرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، استلام الطالب لرقم جلوس الثانوية العامة 2023 المطبوع إجباري لأنه عن طريقه سيتمكن من دخول اللجنة الخاصة به، وفي حال أراد الطالب أو ولي الأمر أن يستعلم عن التفاصيل من أرقام الجلوس وتحديد مكان اللجنة سيكون ذلك من خلال الرابط التابع لوزارة التربية والتعليم بالرقم القومي للبطاقة الشخصية من هنا.

إجراءات رادعة وحاسمة لمتسببي تسريب الدراسات الاجتماعية

واتخذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إجراءات رادعة وحاسمة بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وتحويل المتسببين في تسريب الامتحان للشؤون القانونية ووقفهم عن العمل 3 أشهر بناء على قرار محافظ الدقهلية وإحالتهم إلى المحامي العام، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش كما تقرر إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم الخميس وتأجليه إلى يوم السبت بتاريخ 20 مايو، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.