مخترع أول جهاز تنفس مصري لقناة الناس: استغرق عاما ونصف العام لفريق من 40 عضوا

قال المهندس مصطفي الوكيل، صاحب براءة الاختراع لأجهزة التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية، إن فكرة التصنيع جاءت بعد حدوث عجز في أجهزة التنفس بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه وفريق كامل مكون من 40 عضوا كانوا يعملون على الجهاز قبل أزمة كورونا بعام ونصف.

الوكيل: أول جهاز في عام ونصف

وتابع صاحب براءة الاختراع لأجهزة التنفس بتكنولوجيا مصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «الجهاز الآن في الأسواق ومعتمد من هيئة الدواء المصرية، وأول جهاز أخد مننا عام ونصف، ونحتاج إلى 3 سنوات للتطوير وكذلك 3 سنوات أخرى للتطوير أيضا، وهذا يعنى إننا نحتاج لمدة 8 سنوات لكي نصل إلى مواصفات العالمية والأجهزة الموجودة في أوروبا وأمريكا».

قناة الناس في ثوب جديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.