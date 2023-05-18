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أزهري لمتصلة تسأل عن فوائد البنك عبر قناة الناس: استخدميها في كل شؤون حياتك

كتب:

محمد عزالدين
08:40 م | الخميس 18 مايو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

رد الشيخ عويضة عثمان أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال إحدى المتصلات ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، عن كيفية تعاملها مع فوائد البنك، قائلا لها: «إن البعض يظن أن كل الأرباح التي يحصل عليها لا يمكن استخدامها، ولكن ما يأتي من أرباح استخدميها في كل شؤون حياتك، ادفعي منها المياه أو النور أو الأكل أو الشرب، وهذا جائز».

متصلة تتهم الجن بسرقة متعلقاتها

وأجاب «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، على تساؤل إحدى المتصلات بشأن سرقة الجن لمتعلقاتها، قائلا لها: «هو الجن بيسرق؟.. معرفش، لكن اللي أقدر أقوله إن الإنس أكثر خطورة من الجن، فمجرد ذكر الله في البيت يفر الجن، وعند الآذان يفر الجن، وآية الكرسي تجعل كل شيء يطرد من البيت، وسورة البقرة وآل عمران تجعلان البيت دائما عامر بالخير».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.   

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