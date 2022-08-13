وكيل أعمال سلمان رشدي: الكاتب قد يفقد إحدى عينيه.. ويرقد على جهاز التنفس

قال أندرو ويلي، وكيل أعمال الكاتب البريطاني الهندي، سلمان رشدي، إن الأخير تعرض كبده للطعن والتلف، مضيفا أن الأنباء ليست جيدة، وقد يفقد على الأرجح إحدى عينيه.

وأشار ويلي، في بيان، إلى أن الكاتب البريطاني على جهاز التنفس ولا يمكنه التحدث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: الهجوم على رشدي مروع

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الهجوم على رشدي مروع، فيما أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجوم الذي تعرض له الكاتب البريطاني الهندي، سلمان رشدي، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن نضاله هو نضال بلاده وهو نضال عالمي.

ونشرت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن والكثير من الوزراء، رسائل تضامن مع الكاتب البريطاني، فيما قالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، إن الهجوم على رشدي عمل دنيء، موضحة أن حرية الضمير والتعبير ضرورية ضد التعصب.

وفي وقت سابق، أعلنت «شرطة نيويورك»، تعرض رشدي، للطعن قبل محاضرة مقررة في الولاية الأمريكية.

وأضافت «شرطة نيويورك»، أن رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المهاجم سدد لـ رشدي 10 إلى 15 ضربة وطعنة بالسكين

وسدد المهاجم، لـ رشدي، 10 إلى 15 ضربة وطعنة بالسكين في العنق والجذع طوال 20 ثانية. وفي وقت سابق، اعتقلت «شرطة نيويورك»، الشاب الذي طعن رشدي، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى أن المهاجم يدعى هادي مطر، يبلغ من العمر «24 عاما»، من أصل لبناني، مقيم في «نيوجيرسي» الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

Salman Rushdie, 75 años, fue apuñalado en el cuello en Nueva York ante 2500 personas, está siendo operado. Hadi Matar (24), es el atacante y está detenido.

En 1989, un edicto religioso, o fatwa, ordenó su ejecución, fue leído en Radio Teherán por el ayatolá Jomeiní.@motoreco_ok pic.twitter.com/tnYBztSls0 — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) August 12, 2022

المهاجم كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم «حسن مغنية» لحظة اعتقاله

بدورها، قالت صحفية أمريكية، تدعى كارول ماركوفيتش، إن مطر، كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت مصادر، إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مهاجم الكاتب البريطاني سبق له نشر مواد تدعم النظام الإيراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إيران، أبدى مستشار فريق التفاوض النووي، محمد مرندي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، استغرابه من تزامن الحادث، وقرب إحياء اتفاق بلاده النووي وإحباط واشنطن محاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

مسؤول إيراني: لن أبكي على كاتب نشر كراهية لا نهاية لها

ونشر مرندي، أسفل التغريدة صورا لرشدي وبولتون ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وقال مرندي، إنه لن يبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام، وأضاف المسؤول الإيراني: «بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار».

وفي وقت سابق، أصدر مؤسس إيران، آية الله الخميني، فتوى بهدر دم سلمان رشدي في عام 1989 بسبب روايته «آيات شيطانية»، التي اعتبرها المسلمون رواية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.