حكاية بيت شعر أثار الجدل في امتحان اللغة الإنجليزية.. «طرقت الباب حتى كل متني»

حالة من الجدل أثارها امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف، الثلاثاء الماضي، بعد أن فوجئ الطلاب أثناء الامتحان بوجود سؤال في الجزء الخاص بالترجمة يطلب من الطلاب فيه اختيار الترجمة الصحيحة لبيتين من الشعر للشاعر إسماعيل صبري باشا، المتوفى عام 1923.

والبيتان هما:

طَرقتُ البابَ حتى كَلَّ مَتني.. فَلَما كَلَّ مَتني كلَّمتني

فَقالت يا إسماعيل صبرًا.. فَقلتُ يا أسما عِيلَ صَبري

وأثار السؤال حالة من الجدل بين الطلاب والمُعلمين لصعوبة فهمهما، حيث جاء السؤال ترجمة من العربية إلى الإنجليزية واختيار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس للترجمة.

وقال الأستاذ ياسر كمال، أستاذ اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية بالبحيرة، لـ«الوطن»: «يقصد الشاعر أنه طرق الباب حتى تعبت يده، وعندما تعبت يده ردت حبيبته عليه وكلمته، وطلبت منه الصبر، فرد عليها أن صبره نفذ، و(أسما) هو اسم حبيبته».

توزيع درجة السؤال حال كانت إجابة الطالب خطأ

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف في وقت سابق، إحالة واضع الامتحان إلى التحقيق، على الرغم من أن السؤال كان "اختيار من متعدد" وأغلب الطلاب أجابوا عليه بشكل صحيح وذلك من نتائج العينة العشوائية، إلا أنه تقرر توزيع درجة السؤال على باقي الأسئلة في حال إجابة الطالب بشكل خطأ.

امتحان في 3 مدارس

وفوجئ طلاب 3 مدارس بإدارة بني سويف التعليمية بالصف الثاني الثانوي، بسؤال ترجمة به 4 اختيارات وتضمنت العبارة أبيات شعرية جاء بها «طَرقتُ البابَ حتى كَلَّ مَتني.. فَلَما كَلَّ مَتني كلَّمتني، فَقالت يا إسماعيل صبراً.. فَقلتُ يا أسما عِيلَ صَبري»، وتسبب السؤال الذي تضمن 4 اختيارات باللغة الإنجليزية يختار منها الطالب الإجابة الصحيحة في إثارة الجدل بين الطلاب ومعلمي اللغة الإنجليزية.