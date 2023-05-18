استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

استبعدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ التعليمية، والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات، التي أداها الطلاب اليوم بمادة اللغة العربية، حيث رصدت مخالفة اللجنة لضوابط أداء الإمتحانات

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واستمرارا للجولات الميدانية المفاجئة على المدارس لرصد أي سلبيات تواجه سير العملية التعليمية.

تكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل

ووجهت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض، لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمعنية.

جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية، لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به، ويجرى مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير.