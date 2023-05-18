غياب 760 طالبا وتحويل مراقبين للتحقيق في امتحانات الإعدادية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا من مديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

غياب 670 طالبا عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 82 ألف و557 طالب وطالبة ، وغياب 760 طالب بنسبة حضور 99,8%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

ورصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود هاتفين مع مراقبي إحدى لجان مدرسة عبد العزيز باشا فهمي بكفر المصيلحة وكذا تقصير رئيس لجنة مدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم بالسماح بدخول الدراجات البخارية داخل اللجان بالمخالفة للتعليمات، وتقرر إنهاء ندب المذكورين من أعمال الإمتحانات وتحويلهم للشئون القانونية لإعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.