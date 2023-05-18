وكيل «تعليم أسيوط» يبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد عبدالعزيز حسن سليمان وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعاً مع مندوبي توزيع الأسئلة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم السبت المقبل، جاء ذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية وامجد وليم رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة.

مظروف الأسئلة مغلق

وأكد عبدالعزيز خلال الاجتماع على ضرورة التأكد أن جميع مسئولي فتح المظاريف ليس لديهم موانع للدرجة الرابعة، والحضور مبكراً إلى اللجنة المنتدب إليها والتأكد أن مظروف الأسئلة مغلق تماماً وأن فتح مظروف الأسئلة قبل الميعاد بربع ساعة بالتضامن مع رئيس اللجنة والمراقب الأول، وفى حالة وجود أخطاء فى ورقة الأسئلة يتم تبليغ غرفه العمليات.

فتح مظاريف الأسئلة

وأوضح وكيل الوزارة أن مسئول فتح مظاريف الأسئلة هو عضو من أعضاء اللجنة لا يجوز له التحرك خارج اللجنة إلا مع انتهاء جميع الفترات وانصراف الطلاب، وجميع أعضاء اللجنة ويحق لرئيس اللجنة الاستعانة به كما يرى داخل اللجنة فى جميع الأعمال المتاحة فهو معاون لرئيس اللجنة وليس رقيباً عليه ولا يسمح له بممارسة عمله إلا بعد التوقيع في كشوف الموانع مع باقي أعضاء اللجنة، وذلك تحت مسؤولية السيد رئيس اللجنة.