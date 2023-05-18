يبحث الكثير من المواطنين عن موقف الوحدة المؤجرة والمستعملة لنشاط غير سكني، من مسألة التوريث في قانون الإيجار القديم، وسأل البعض: هل تورث الوحدة لأكثر من مرة وفقا لقانون الإيجار القديم؟

هل تورث الوحدة لأكثر من مرة واحدة وفقا لقانون الإيجار القديم؟

وأجاب عن هذا السؤال المحامي علي محمود الشطوري، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحًا أن عقد الإيجارلا يستمر بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

وتابع المحامي: «إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

قانون الإيجار القديم

وأشار المحامي إلى أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض في أحدث أحكامها: «قيدت امتداد العقد - المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1997 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، واعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي والعدول عن الأحكام الأخرى».