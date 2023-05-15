حالات فسخ التعاقد وطرد المستأجر في قانون الإيجار القديم.. قانوني يوضح

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّ هناك مجموعة أسباب تجيز طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنّ أهم تلك الأسباب هي عدم سداد الأجرة لمدة ما، وحينها يتم إنذار المستأجر بضرورة سداد الأجرة، وإذا لم يسدد فيجوز رفع دعوى قضائية بطرد المستأجر، ويجوز للأخير دفع الأجرة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وفي حال تكرار تأخير سداد الأجرة مرة أخرى فإنه يحكم بالطرد.

ترك الوحدة المؤجرة بلا استخدام

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك سببًا آخر للطرد وهو ترك الوحدة المؤجرة بلا استخدام ويمكن إثبات ذلك بشهادات من الكهرباء والمياه والغاز تفيد بانعدام الاستهلاك لمدة طويلة أو أن حجم الاستهلاك لا يتناسب مع طبيعة الوحدة المستأجرة.

تأجير الوحدة من الباطن

وتابع بأنّ تأجير الوحدة من الباطن أو استخدامها في أعمال منافية للآداب أو أن العقار سبق قرار بإزالته الجزئية أو الكلية أو كان المستأجر أجرى تغييرات في شكل الوحدة المؤجرة يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى أو استخدم الوحدة السكنية أو التجارية في غرض مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، وتلك هي أبرز الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة له.