قانون الإيجار القديم.. 5 فئات تستحق مد العقد منها الحفيد بشروط

لا يزال موضوع قانون الإيجار القديم وتعديلاته المرتقبة يحظى باهتمام ملايين المصريين، خاصة أولئك الذين يسكنون في وحدات بنظام الإيجار القديم، ويثار من آن لآخر، نزاعات قضائية وإعلامية بين طرفي الأزمة (المالك والمستأجر)، حول حقوق كل منهما، ومن ضمن الأمور الجدلية في هذا الملف، ما إذا كان يحق لذوي المستأجر الأصلي، الذي توفي، أن يستكملوا المدة المتبقية من هذا العقد، أم أن العقد ينتهي بمجرد وفاة هذا المستأجر الأصلي، ولا يحق لأي من ذويه استكمال هذا العقد.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم نظم هذه المسألة بحسب الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون، والمحاضر بكلية الحقوق جامعة السادات، حيث أشار إلى أنه يوجد 5 فئات تستحق امتداد العلاقة الإيجارية في حال وفاة المستأجر الأصلي، نستعرضها في هذا التقرير.

وقال الدكتور أيمن رمضان الزيني في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الفئات التي تستحق امتداد العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم تشمل:

1- الزوجة:

تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون:

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والدة المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

امتداد عقد الإيجار القديم

5- الحفيد:

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002، ولا يحق للحفيد أن يطالب باستكمال عقد الإيجار في حال وفاة والده قبل وفاة الجد، لأنه في هذه الحالة تصبح قرابته من المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية.