ضبط سائق «توك توك» متهم بسرقة هاتف محمول من فتاة في الغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور متداول على «فيس بوك»، بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن قيام (سائق «توك توك») بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات أثناء سيرها بأحد الشوارع في محافزة الغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد على الهاتف المستولى عليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.