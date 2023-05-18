«الداخلية»: ضبط 34 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملة 34 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «11 بندقية آلية – 13بندقية خرطوش – طبنجة – 9 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 25 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 394 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.