«الداخلية»: ضبط شخص بتهمة ارتكاب وقائع سرقة بأسلوب المغافلة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

المتهم لديه معلومات جنائية

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وجهاز لاب توب مجهول المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاق باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصي.

المتهم يعترف بارتكابه وقائع سرقة متعددة

ولفت المتهم أنّ جهاز اللاب توب المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا، تخصص في السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب المغافلة، وكذلك ارتكابه عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم أرشد عن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.