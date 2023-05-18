أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الغربية، وذلك بعد أنّ أنهى الطلاب والطالبات الامتحانات يوم الأحد الماضي، بمادة الرياضيات.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المهندس ناصر حسن، موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة الغربية، وطرق إعلانها وآلية حصول الطالب على نتيجته.

وأضاف «ناصر» لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات إلى كل مديري الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة، بأن مدير كل مدرسة تعليم أساسي، لها الحرية في موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، بمحافظة الغربية، وستُعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعد اعتمادها من الموجه.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالغربية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالغربية، يجري بشكل تتابعي لكل مدارس المحافظة، وأنه يتابع بشكل مباشر مع مديري الإدارات التعليمية الـ 10، النتيجة، وستكون هذا العام بالتقييم وليس بالدرجات، وفقًا لنظام تقييم الطلاب بالقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصفين الرابع والخامس.

4 ألوان لنتائج الطلاب

وأوضح أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، ستكون في صورة 4 ألوان، الأزرق يؤكد أنّ الطالب متفوقًا، واللون الأخضر يوضح أنّ الطالب يمتلك المعارف والمهارات، والأصفر يعني أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم، والأحمر يشير إلى أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.