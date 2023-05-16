«الداخلية»: مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي عنصر شديد الخطورة بأسيوط، مصرعه، في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كما ضُبط نجليه وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أحد الأشخاص ونجليه، وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل، والمقضي فيها غيابيًا بالإعدام.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم في عدة قضايا متنوعة، واختبائهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

ضبط المتهمين

جرى استهداف المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ونتج عن ذلك مصرع أحدهم وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية)، وأمكن ضبط الثاني والثالث وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - صديرى خاص بحفظ الخزائن - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – عدد من الهواتف المحمولة).

كما أسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط بالطلقات النارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.