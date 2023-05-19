يترقب المئات من التلاميذ في محافظة سوهاج إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج وذلك لمعرفة مستوى أبنائهم الدراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 في محافظة سوهاج سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما صرح به الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ «الوطن».

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2023 في محافظة سوهاج

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج، مطلع الأسبوع المقبل، وستكون النتائج متاحة داخل كل المدارس في جميع الإدارات التعليمية من مركز طما شمال المحافظة إلى مركز البلينا في جنوبها، بعد الانتهاء الكامل من عملية جمع ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

وللحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج، يمكن لأي تلميذ أو ولي أمر الحصول عليها بإدخال رقم الجلوس أو الاسم في المدرسة التي يقوم التلميذ بدراسة فيها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إنه النتيجة ستكون بالألوان وفقًا للقرار الوزاري رقم 167، حيث يعبر اللون الأزرق عن تفوق المتعلمين، واللون الأخضر عن حصولهم على المعارف والمهارات المطلوبة، واللون الأصفر عن حاجتهم لبعض الدعم، واللون الأحمر عن عدم تحقيقهم للمعارف والمهارات المطلوبة.