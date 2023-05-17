تعليم الدقهلية: إعلان نتيجة الصف الرابع بعد الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي للعام الدراسي الحالي 2023 الترم الثاني بعد نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية أي نهاية الأسبوع المقبل التي بدأت من يوم السبت بتاريخ 15 مايو وتنتهي غدا بتاريخ يوم 18 خلال الشهر الجاري، حيث انتهى طلاب الصف الرابع من تأدية آخر مادة وهي الرياضيات يوم الأربعاء الماضي

‎ظهور النتيجة مرتبط بالمدارس

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ظهور النتيجة وإعلانها مرتبط بالمدارس كل مدرسة ستظهر النتيجة خاصتها بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة بداية من الأسبوع القادم بالإضافة أن بعض اللجان داخل المدارس يمنع منعا باتا دخولها من قبل المعلمين بسبب امتحانات المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن كل مدرسة من حيث النتيجة مسؤولة عن نفسها قد يتم إعلان نتيجة في معاد مختلف عن مدرسة أخرى.‎

تحري الدقة في تصحيح الأوراق‎

ومن جانبه أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فى الشيت لينال كل طالب حقه، وضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل لجان الصف الخامس الابتدائي الذي بلغ عددهم 139 ألف و901 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة.