ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمدارس

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 الآن بالمدارس، بعد انتهاء التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية وتحويلها إلى ألوان، وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالألوان

وأكدت عدد من المدارس الابتدائية، أنّه يمكن لطلاب رابعة ابتدائي الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 الآن برقم الجلوس من الكشوف الموجودة بالمدارس، أو الموجودة على الصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المدارس، أنّه يتم اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالألوان وليس الدرجات، وتكون النتيجة في صورة لون يعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

- يعبر اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- يعبر اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- يعبر اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- فيما يعبر اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».

طريقة احتساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية طريقة احتساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، كما يلي.

- المجموع الكلي للمادة 100 درجة يحتسب 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

- تنقسم الاختبارات إلى 3 اختبارات يخضع الطلاب لـ2 خلال شهري فبراير ومارس، والثالث «امتحانات الترم الثاني»، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.