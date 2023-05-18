نتيجة الصف الرابع الابتدائي في الإسماعيلية.. ظهرت الآن

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس، في كل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في الإسماعيلية

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 ستكون متاحة في المدارس، قائلاً: «وجهت بتعليمات مشددة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الاسماعيلية بإعلان نتائج الصفوف الرابع والخامس والسادس اليوم الخميس بالمدارس بدء من الساعة الحادية عشر صباحا».

وتابع أن نتائج الامتحانات ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.

إنهاء تصحيح نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2023 بالإسماعيلية

وأكد استمرار عمليات التصحيح للمرحلة الإعدادية وسنوات النقل في الثانوية العامة، إذ اختتمت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى المحافظة أول أمس الثلاثاء والتي استمرت 10 أيام متواصلة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، ان اعمال التصحيح مازالت تجري داخل الكنترولات في المدارس المختلفة، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال أيام قليلة في المدارس.