شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الماضية اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية في جميع مدارس المحافظة الابتدائية بالتزامن مع انتهاء اعمال التصحيح في المدارس والإدارات التعليمية في المدينة والمراكز المختلفة، فيما أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم للوطن إتاحة النتيجة في كافة المدارس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية في كافة المدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه تم إعلان كافة النتائج للصف الرابع الإبتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي الخميس، مشيرا إلى أنه طالب كافة المدارس بإعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح قائلاً: «سيتم إعلان النتائج تحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر، والاعلان عنها للطلاب وأولياء الأمور داخل المدرسة».

طرق الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن طرق الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية بالتوجه إلى المدرسة المسجل بها الطالب والحصول عليها برقم جلوس الطالب.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية إن المديرية تستعد حاليا لامتحانات نهاية العام في الثانوية العامة وتجهيز أرقام الجلوس للطلاب في كافة المدارس.

وأشار بحيري إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي بدأت خلال الأسبوع الماضي ومن المقرر انتهاؤها وإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان نتائج امتحانات النقل

وكانت قد أعلنت محافظة الإسماعيلية نتيجة امتحانات النقل في المدارس الابتدائية الخميس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية ثم نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية ثم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية واتاحتها للطلاب.

كما نشرت بعض المدارس تهنئة للطلاب عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان النتائج مطالبة الطلاب التوجه إلي المدرسة للحصول علي النتائج.