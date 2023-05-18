موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج، يترقبها المئات من الأهالي للاطمئنان على مستوى أولادهم الدراسي، ومن المنتظر أنّ يجري إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما صرح به، الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج، سيكون قبل منتصف الأسبوع المقبل، وستُعلن داخل كل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية من مركز طما شمالًا إلى مركز البلينا جنوبًا، بعد الانتهاء من عملية رصد وجمع الدرجات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

وأوضح وكيل وزارة تعليم سوهاج، أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في سوهاج، يستطيع أي تلميذ أو ولي أمر، الحصول عليها من خلال الاسم أو رقم الجلوس في المدرسة التي يتبع لها الطالب.

وفي سياق آخر، انتهى اليوم الخميس، 88 ألفًا و691 طالبًا من امتحانات الشهادة الإعدادية في467 لجنة، موزعة على 3 قطاعات، وهي جنوب، ووسط وشمال، وذلك عقب انتهاء المديرية من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.

وقال وكيل تعليم سوهاج، في بيان له، إنّ جميع الامتحانات وُضعت داخل ظرف محكم الإغلاق بالرصاص والأقفال، مع ختم الشمع، مع وجود إجراءات مشددة داخل اللجان لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب ومنع الغش، مثل طباعة أوراق الأسئلة بطريقة مختلفة تكشف من يحاول الغش.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة سوهاج، كالتالي:

- السبت 13 مايو: اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الرياضية.

- الأحد 14 مايو: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الاثنين 15 مايو: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 مايو: اللغة الأجنبية.

- 17 مايو: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.