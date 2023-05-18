نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج يترقبها المئات من الأهالي للاطمئنان على مستوى أولادهم الدراسي، ومن المنتظر أن يتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما صرح به الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ «الوطن».

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج ستكون في الأسبوع المقبل، وستعلن النتائج داخل كل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية من مركز طما شمالاً إلى مركز البلينا جنوباً، إلى مركز طما شمالا، بعد الانتهاء من عملية رصد وجمع الدرجات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم سوهاج، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في سوهاج يستطيع أي تلميذ أو أحد أولياء أمورهم، الحصول عليها من خلال رقم الجلوس، أو الإسم في المدرسة التي يتبع لها التلميذ.

امتحانات الصف السادس الابتدائي

وفي سياق آخر كان قد تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج، حيث سيتم عقد امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية يوم الثلاثاء 2 مايو، واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية يوم السبت 6 مايو، والعلوم يوم الاثنين 8 مايو، والرياضيات يوم الأربعاء 10 مايو.

امتحانات المرحلة الابتدائية

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المديرية عن ضوابط محددة لسير امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية في الفصل الدراسي الثاني، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها مديرية الصحة في سوهاج، وتوفير جدول الامتحانات وتوثيقه.

وفي سياق آخر، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، إجراء استبعاد لرئيس لجنة بمركز المنشأة وجميع المراقبين بعد رصد غرفة عمليات المديرية نشر بعض أجزاء من امتحان الشهادة، وذلك تحت إشراف المديرية لضمان سير الامتحانات بشكل عادل وشفاف.