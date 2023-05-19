تحرير 1200 محضر خلال أسبوع في حملات تموينية مكثفة بالمنوفية

تواصل مديرية التموين في محافظة المنوفية، حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة المراكز والمدن والقرى بشكل مستمر، لضبط الأسواق وتحرير محاضر فورية للمخالفين أو المتلاعبين بالمنتجات، فضلا عن الحملات اليومية على المخابز وتحرير محاضر للمخابز المخالفة للتعليمات.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن الحملات نجحت خلال الأسبوع الماضي في تحرير أكثر من 1200 محضر ضد المخالفين، وتم التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والسلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، يولي اهتماما كبيرا لهذه الحملات، ويوجه بالتنسيق المستمر بين مسؤولي الحملات ومجالس المدن وشن حملات مكبرة يوميا.

محاضر فورية ضد المخالفين بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة صباحا ومساء على مدار الأسبوع وعلى مستوي جميع المراكز والمدن لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش التجاري، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدا أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفين، وغلق بعض المخابز التي تخالف التعليمات، سواء في وزن الرغيف المدعم أو عدم الاهتمام بالنظافة العامة أو المخالفات الأخرى.