محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويوجه بتصحيح عينة عشوائية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 24 مايو الجاري؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

محافظ المنوفية يتفقد الامتحانات لنسبة حضور 100%

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وتضم 24 لجنة، ومدرسة عبدالعزيز باشا فهمي بـ16 لجنة بنسبة حضور 100%، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية بمختلف الإدارات التعليمية في المحافظة.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات وبدء اللجان في مواعيدها المقررة، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتصحيح عينة عشوائية من ورق الإجابة؛ للوقوف على مستوى الامتحان لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ المديرية أنهت كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 399 لجنة لاستقبال 82 ألفًا و557 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظة، مؤكداً أنّ هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميداني على كل اللجان، وكذا غرفة العمليات المركزية بالمديرية المتصلة بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب في الامتحانات

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب، وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق، وبما يحقق المناخ الملائم تيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وحفاظًا على استقرار العملية التعليمية.