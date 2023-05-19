«الرئاسة»: مصر تدعم بقوة إعادة الإعمار في سوريا

تحدث السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن عودة سوريا للجامعة العربية معتبرًا أن عودة سوريا هي بداية لدور فاعل للجامعة العربية والدول العربية مضيفًا: «هناك الآن سوريا عضو من جديد في جامعة الدول العربية وجامعة الدول العربية لها أن تمارس مساعيها الحميدة ودور مؤثر وفاعل لتسوية الأزمة السورية وإنجاحها».

مصر داعمة لمطالب إعادة الإعمار في سوريا

وأوضح خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر داعمة لمطالب إعادة الإعمار في سوريا مشيرًا إلى أن هذا يعبر عن موقف واضح للدولة المصرية مشددًا على أنه ليس مهمًا من يقوم بإعادة الإعمار ولكن المهم أن تتم إعادة إعمار الدول العربية التي مزقتها الأزمات وعانت شعوبها بسبب هذه الأزمات.

علاقات مصر مع الدول الأخرى

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن أي دولة عربية أو أي دولة من الدول الشقيقة والصديقة في العالم كله، لها علاقات طيبة مع مصر سيتم دعمها للإسهام سياسيًا واقتصاديا وتنمويًا من خلال وضع ما نمتلكه من خبرات وقدرات تحت تصرف الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق تطلعات شعوبها وتحقيق التنمية.