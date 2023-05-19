متحدث الرئاسة: الأزمة في السودان سببت ألما وحزنا شديدا للشعب المصري

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأزمات العربية سيتم التطرق إليها بالتأكيد مثل الأزمة في السودان التي وصفها بأنها تسبب ألما وحزنا شديد للشعب المصري ولجميع الشعوب العربية مشيرًا إلى العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني في ضوء العلاقات التاريخية والتشابك الوثيق الذي بينه وبين الشعب السوداني الشقيق، مشددًا على أن الأزمة السودانية على رأس الأولويات المصرية في هذه القمة العربية بجدة.

القضية الفلسطينية دائمًا من الاولويات

واستطرد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في الحديث عن الأولويات المصرية في القمة العربية خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل دائمًا من الأولويات إلى أن تحل بشكل نهائي وشامل باقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

كلمة الرئيس السيسي

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستشمل دور مصر في تحقيق التهدئة في الأزمة التي وقعت أخيرًا وتدخلت فيها مصر على جميع المستويات ونجحت في تحقيق وقف اطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن الأزمات العربية حاضرة في القمة وأن مصر تعمل مع جميع الدول العربية الشقيقة وذات التأثير والفاعلة على ايجاد حلول لها.