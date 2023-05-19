سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، دون رصد أي كثافات مرورية على الطرق.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

توضح «الوطن» تفاصيل الوضع المروري اليوم في نطاق القاهرة والجيزة، حيث يشهد كوبري 6 أكتوبر الذي يربط القاهرة بالجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، حالة من السيولة المرورية، ونفس الأمر بشارع جسر السويس بالاتجاهين العباسية ورمسيس، والاتجاه الآخر مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

وشهد طريق صلاح سالم انسيابية مرورية في الاتجاهين، ولم يتم رصد كثافات مرورية في محور 26 يوليو بالاتجاهين، الأمر نفسه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في مختلف الاتجاهات.

سيولة مرورية في أهم الميادين

كما شهدت مختلف الميادين المهمة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية صباح اليوم، مثل ميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين، كما شهد الطريق الدائري حالة من الانسيابية المرورية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لمختلف الموظفين في غالبية القطاعات الحكومية والخاصة.