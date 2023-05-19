«السكة الحديد» تعلن زيادة عربات قطار خط «القاهرة - سوهاج».. اعرف التفاصيل

قررت هيئة السكك الحديدية، زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة – سوهاج»، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مايو الجاري، ليتكون من «3 عربات أولى مكيفة - عربة ثانية مكيفة بوفيه - 7 عربات ثانية مكيفة»، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

محطات وقوف قطار 990 مكيف «القاهرة – سوهاج»

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن قطار 990 يمر بمحطات القاهرة والجيزة والعياط والواسطي وبني سويف وببا والفشن ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وملوي وديروط.

أيضاً يمر قطار 990 مكيف «القاهرة – سوهاج»، بمحطات القوصية ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا وطما وطهطا والمراغة وسوهاج.

أسعار تذاكر القطارات المكيفة للدرجة الثانية

وفي سياق متصل، حددت هيئة السكك الحديدية، أسعار تذاكر القطارات المكيفة «القاهرة»، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- القاهرة الواسطي: 35 جنيها درجةا درجة ثانية مكيف.

- القاهرة الفيوم: 40 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة بني سويف: 40 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة مغاغة: 50 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة بني مزار: 50 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة المنيا: 60 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة ملوي: 65 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة ديروط: 70 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة القوصية: 70 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة أسيوط: 75 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة أبوتيج: 80 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة صدفا: 80 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة طما: 80 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة طهطا: 80 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة المراغة: 85 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة سوهاج: 85 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة المنشأة: 85 جنيها درجة ثانية مكيف.

- القاهرة جرجا: 85 جنيها درجة ثانية مكيف.