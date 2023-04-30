سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة والجيزة اليوم

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، حالة من السيولة المرورية على الطريق الدائري، صلاح سالم، كوبري السادس من أكتوبر، كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية.

سيولة مرورية

وتشهد الطرق الرئيسية حالة من السيولة أمام قائدي المركبات خاصة في مدينة نصر ومصر الجديدة، وأعلى الطريق الدائري باتجاه ميدان المؤسسة في منطقة شبرا الخيمة، وأيضًا منطقة الزمالك.

انسيابية في حركة السيارات

وظهرت سيولة مرورية أيضًا بمنطقة سرايا القبة، محور 26 يوليو، منطقة عين شمس، كوبري قصر النيل، مناطق المهندسين، منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، ميدان عبد المنعم رياض، طريق الكورنيش.

كثافات متحركة

كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في منطقة ميدان مصطفى محمود، وذلك تزامنًا مع انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة ضوابط وألزمت قائدي المركبات الالتزام بها، وتمثلت أهم هذه الضوابط في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.