8 خطوات سهلة لاستخراج شهادة الوفاة إلكترونيا.. تعرف عليها

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن خطوات استخراج شهادة الوفاة إلكترونيًا حتى يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات في وقت قصير بعيدًا عن مشقة الذهاب إلى مقرات السجل المدني والأحوال المدنية في العباسية وفق استراتيجية وزارة الداخلية مؤخرًا التي تهدف إلى تطوير كافة الخدمات الشرطية.

خطوات سهلة لاستخراج شهادة الوفاة أونلاين

ونشرت منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية خطوات استخراج شهادة الوفاة، والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها أونلاين عبر الرابط المخصص لتك الخدمات الإلكترونية من قبل الأحوال المدنية ويجب اتباع التعليمات حتى إتمام تلك المهمة بنجاح.

إجراءات استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- الدخول إلى خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة.

- إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفي، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها».

- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء بيانات المتوفى المطلوبة بالكامل.

- اختيار طريقة الدفع المطلوبة سواء كانت بطاقة ائتمان أو بريد.

- أرسل الطلب.

شروط استخراج شهادة الوفاة الإلكترونية

- يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية

- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.